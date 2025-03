Charles do Bronx adere ao jogo de xadrez dos bastidores do UFC

Charles, embalado por uma vitória recente, tem usado sua popularidade para aumentar a pressão, mostrando que, entre todos os competidores na disputa, ele é o que mais ressoa com o grande público — e, de fato, isso é inegável. Mas a questão é: isso seria suficiente para garantir uma chance pelo título? Somente o tempo poderá responder.

Ainda existem outros nomes fortes na corrida pelo title shot, como Arman Tsarukyan. O armênio, número 1 do ranking, estava escalado para enfrentar Makhachev em janeiro, mas uma lesão o forçou a se retirar do combate horas antes do evento. Assim, a oportunidade para Tsarukyan deve demorar a surgir novamente.

Outro rumor forte é sobre o confronto entre Max Holloway e Dustin Poirier, previsto para acontecer entre julho e agosto. Caso Holloway vença e mantenha o cinturão BMF, ele poderia usar esse título como moeda de troca para furar a fila. Além disso, Justin Gaethje, também vindo de vitória, segue bem posicionado no ranking.

Tudo, no entanto, depende de quando Makhachev entrará novamente no octógono e contra quem. Com tantos concorrentes ao título, qualquer movimento em falso pode significar a perda da oportunidade. Se o russo só lutar em outubro, Charles não pode simplesmente esperar — um de seus rivais pode saltar à sua frente com uma vitória.

Por outro lado, se a defesa de Makhachev ocorrer em junho, o brasileiro não teria tempo para uma nova luta até lá. Isso o obriga a acelerar sua estratégia, aumentar sua visibilidade e garantir que seu nome prevaleça, especialmente sobre Topuria, que sequer tem uma luta na categoria dos leves.

O tabuleiro está montado e Charles parece disposto a jogar — mais afiado do que nunca. No UFC de hoje, confiar apenas nas performances dentro do octógono já não é o suficiente. E o brasileiro parece ter finalmente compreendido essa realidade.