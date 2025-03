Além da derrota: O mérito de Ankalaev contra Poatan no UFC

A lógica é simples: quanto maior o nome do lutador, maior a exposição que ele tem, e, consequentemente, mais intensas são as reações aos resultados de seus combates. E é com esse cenário que o brasileiro Alex Poatan teve que se acostumar nesta semana, após perder o cinturão dos meio-pesados (93 kg) do UFC.

Se antes suas seguidas vitórias por nocaute rapidamente o colocaram como o maior nome da atualidade no evento, agora, mesmo que seu patamar não tenha mudado, o excesso de críticas se tornou evidente. E não se trata apenas de contestações de fãs casuais, mas também de alguns lutadores, treinadores e comentaristas.

A motivação parece ser a mesma: encontrar uma razão para justificar a derrota do atleta, que era amplamente favorito para o confronto contra Magomed Ankalaev. Alguns apontam as viagens realizadas antes da luta como fator para a performance abaixo do esperado, outros sugerem que o brasileiro se preocupou demais com as tentativas de quedas do adversário, enquanto alguns defendem que Poatan simplesmente teve um "dia ruim de trabalho".