Rivalidade com Poatan elevou Adesanya no UFC, mas iniciou o seu declínio

Israel Adesanya foi nocauteado neste sábado no UFC realizado na Arábia Saudita, o que abriu espaço para discussões sobre o quão próximo ele está do fim de sua carreira. Renomado kickboxer, Adesanya migrou com sucesso para o MMA e rapidamente se destacou no evento. Com atuações brilhantes e uma sequência de vitórias, o nigeriano atingiu o ápice de sua trajetória em 2019, quando derrotou Anderson Silva em fevereiro e, dois meses depois, conquistou o título interino antes de se tornar campeão linear em outubro. Não havia dúvidas: ali começava a "Era Adesanya" na divisão dos pesos-médios.

Seu domínio era tão absoluto que, já sem grandes desafios na categoria, os promotores do evento o colocaram para disputar o cinturão dos meio-pesados em 2021. Na ocasião, ele foi superado por pontos por Jan Błachowicz, em uma performance que, apesar da derrota, não comprometeu seu legado. Prova disso é que, em seguida, acumulou mais três vitórias antes de enfrentar o brasileiro Alex Poatan.

Esse confronto foi um divisor de águas para ambos. Poatan foi contratado pelo UFC não apenas por seu histórico vitorioso no kickboxing, mas principalmente por ter derrotado Adesanya duas vezes na modalidade. O UFC precisava de novos rivais e narrativas para manter o interesse do público no nigeriano, e o brasileiro encaixou-se perfeitamente nesse papel.