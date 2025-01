Renato Moicano prova que é preciso agarrar chances para ser campeão do UFC

Nos últimos anos, diversos atletas assumiram grandes riscos em busca de recompensas maiores no UFC. A estratégia funcionou tão bem para nomes como Alex Poatan e Diego Lopes que a ideia de "aproveitar as oportunidades" tornou-se quase um mantra para quem deseja acelerar seu processo de ascensão no evento.



Mas essa máxima atingiu seu ápice na manhã desta sexta-feira (17). Ao receber a notícia de que Arman Tsarukyan havia se lesionado e não disputaria o cinturão dos pesos-leves (70 kg) no UFC 311, em Los Angeles, Renato Moicano não hesitou: agarrou a chance de enfrentar Islam Makhachev e liderar o evento - mesmo sem estar preparado especificamente para esse desafio.



Até então, Moicano enfrentaria Beneil Dariush, um adversário com características completamente diferentes. Além disso, seu duelo contra o iraniano seria disputado em três rounds. Agora, com a luta contra Islam Makhachev valendo o cinturão, o desafio será realizado em cinco assaltos de cinco minutos cada.



Não é por acaso que o brasileiro, atualmente o número dez do ranking, aparece como grande azarão nas casas de apostas. Contudo, como já mencionei em outros textos desta coluna: quanto maior o risco, maior a recompensa. Ao "salvar o card", Moicano ganha prestígio nos bastidores com os promotores do evento, algo que certamente influenciará suas futuras negociações.



Além disso, uma boa performance pode aumentar sua base de fãs e ampliar sua visibilidade, colocando-o entre os principais nomes da categoria. Este seria o cenário ideal na divisão mais populosa e competitiva do MMA mundial, a dos pesos-leves (70 kg), que reúne atletas de destaque como Charles do Bronx, Dustin Poirier, Max Holloway e Justin Gaethje - além do atual campeão Islam Makhachev.



Embora a pressão e o desafio sejam enormes, essa escolha demonstra coragem e ambição. Esportes de combate exigem muito dos atletas, e a única maneira de capitalizar e monetizar o suficiente antes da aposentadoria é alcançando o grande público. Isso não se faz agindo nas sombras, sem se expor. Independentemente do resultado da luta de amanhã, Moicano já entra no cage como o grande vencedor da semana.