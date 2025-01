Fim de jejum de finalizações recoloca Mackenzie Dern na rota pelo cinturão

Multicampeã mundial de jiu-jitsu, Mackenzie Dern encerrou um incômodo jejum de finalizações no UFC. Contratada pela maior organização de MMA em 2018, a lutadora americana, filha de um brasileiro, não finalizava uma adversária desde 2021, acumulando sete lutas sem esse desfecho. Tudo mudou neste sábado.



Considerada uma leve zebra nas casas de apostas, Mackenzie demonstrou importantes evoluções em seu estilo de luta para superar Amanda Ribas no primeiro card do UFC em 2025. A vitória não só a reposiciona como uma das principais candidatas ao topo da divisão dos palhas, como também tem um significado especial: foi conquistada contra uma oponente que já a havia derrotado no passado.



Enquanto muitos esperavam uma repetição do confronto que marcou a primeira derrota de Mackenzie no MMA, a lutadora mostrou calma e inteligência tática ao longo do embate. Com uma abordagem mais estratégica, economizou energia ao reduzir as tentativas frustradas de queda, aumentando a eficiência na hora de encurtar a distância e impor seu jogo de luta agarrada - sua especialidade.



O domínio ficou evidente, e Mackenzie coroou sua performance com uma finalização, a quinta de sua carreira no UFC - mas possivelmente a mais significativa até agora. Amanda Ribas, atual oitava colocada no ranking peso-palha, representa uma adversária de alto nível e superar alguém que já a venceu reforça a magnitude do feito.



Mais do que apenas um triunfo, essa vitória reafirma Mackenzie Dern como uma forte candidata ao cinturão da categoria. Dominar uma oponente desse calibre é uma demonstração clara de evolução técnica e mental. E ela precisava dessa afirmação, já que três das lutadoras à sua frente no ranking -- Jessica Bate-Estaca, Amanda Lemos e Yan Xiaonan - já a derrotaram. Agora, com a confiança renovada, tudo indica que a temporada de revanches está apenas começando.