Fãs de Do Bronxs devem torcer por vitória de Makhachev contra Volkanovski

A lesão que tirou Charles do Bronxs do UFC 294 roubou os holofotes do noticiário dos esportes de combate na última madrugada. O ex-campeão dos pesos-leves (70 kg), o brasileiro, faria a aguardada revanche contra Islam Makhachev, seu rival que o venceu em outubro do ano passado, em uma luta que lhe custou o cinturão.Mas o corte no supercílio que impediu o brasileiro de competir obrigou a organização do evento a agir rapidamente.



Alexander Volkanovski, campeão dos penas (66 kg), foi escalado para competir e preencheu a vaga, o que pode dificultar o caminho de Charles em busca de uma nova chance para disputar seu cinturão. Isso começa pela possibilidade do australiano, em caso de vitória, se tornar campeão duplo e investir em defesas de títulos simultâneas, tornando o ritmo da mudança de posições das categorias mais lento.



Ainda mais, caso vença Makhachev na semana que vem, Volkanovski veria seu nome ser cogitado para uma trilogia imediata com o atleta do Daguestão. Afinal, o campeão dos leves venceu por pontos o confronto travado no início do ano, na Austrália, e a narrativa para uma nova disputa para desempatar o placar estaria desenhada. Ou seja, até que a roda girasse e o brasileiro conquistasse um novo title shot, mais um ano se passaria.



Bom, mas se Islam vencer, o seu retorno ao octógono, ao menos em condições normais, seria em março ou abril de 2024. E como a divisão dos leves é extremamente competitiva e diversos nomes competem cabeça a cabeça para disputar o título, nada garante que Charles enfrente o campeão em sua próxima luta. Rivais como Justin Gaethje, Dustin Poirier e Mateusz Gamrot poderiam medir forças tanto contra Makhachev como dar as boas-vindas ao brasileiro em seu retorno ao octógono.



A certeza é de que o desafio seria grande, mas possivelmente o title shot poderia ser conquistado em menos tempo. Portanto, quem diria, faz mais sentido que o fã brasileiro torça para uma vitória do atual campeão, algoz de Charles do Bronxs, do que do australiano, que poderia emperrar duas divisões de peso ao mesmo tempo e adiar ainda mais o sonho de Charles do Bronxs de chegar ao topo novamente.