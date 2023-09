"Era Grasso no UFC": Alexa é a lutadora certa na hora certa

A temporada 2023 de Alexa Grasso foi praticamente perfeita. Com duas lutas, uma vitória em março e um empate em setembro, a peso-mosca mexicana fez algo considerado impossível por muitos: destronar Valentina Shevchenko. E o feito também trouxe significados importantes para o esporte em seu país.



Ao interromper a sequência de vitórias de uma das campeãs mais dominantes da história do UFC - Valentina defendeu seu posto sete vezes -, Alexa contrariou as cotações das casas de apostas em duas ocasiões. A partir daí, a atleta de 30 anos abriu caminho para estabelecer a sua própria era no esporte. Curiosamente, um feito inédito para o México no octógono.



Se há poucos meses o país contava com três cinturões no maior evento de lutas do mundo, agora, Alexa é a única a ostentar o posto de campeã. Ela, no entanto, se torna a primeira lutadora mexicana a defender com sucesso seu cinturão - Brandon Moreno perdeu nas duas oportunidades que teve entre os moscas e Yair Rodriguez não conseguiu unificar os títulos dos penas.



Defender seu título diante da campeã mais dominante da história da categoria, mesmo que com um empate dividido, significa dar início à 'Era Grasso' da melhor forma possível. Em um momento em que nomes promissores como Manon Fiorot e Erin Blanchfield surgem como possíveis desafiantes, a divisão dos moscas ganha novos ares e chama mais a atenção dos fãs.



Sem uma campeã com status de intocável, o interesse do público na divisão tende a aumentar naturalmente, o que favorece demais Alexa. Afinal, é também neste momento que o mercado mexicano de MMA está mais aquecido do que nunca. Com grandes nomes na organização, o país ganhou até mesmo uma edição especial: o Noche UFC.



O show, realizado neste sábado, foi uma homenagem à data da independência mexicana e, espera-se, que o crescimento da popularidade do esporte no país garanta que o show se torne anual. Um feito e tanto para o país que há poucos anos sequer contava com um representante entre os tops de uma categoria de peso.



E se o interesse dos fãs e a demanda comercial aumenta tanto em relação aos atletas mexicanos como em relação às lutadoras dos pesos-moscas, Alexa é, de fato, a pessoa certa no lugar certo. Como disse anteriormente, a 'Era Grasso' começou da melhor forma possível.