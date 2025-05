O Corinthians segue como símbolo da desorganização no futebol brasileiro

Durou pouco a aventura de Augusto Melo na presidência do Corinthians.

No Parque São Jorge, viveu momentos de euforia, como na contratação da estrela Memphis Depay, na arrancada da equipe no Brasileirão do ano passado e na emocionante conquista do Paulistão Sicredi desta temporada.

Tinha tudo para ser um dos grandes cartolas da história alvinegra, substituindo a turma de Andrés, que tanto fez pelo Timão, mas que nos últimos anos comandava o clube com amadorismo ímpar.