Ancelotti deixa Neymar de fora e leva nota 10 em sua primeira convocação

Muito bonita a apresentação de Carlo Ancelotti como novo técnico da seleção brasileira.

Teve abraço em Felipão, vídeo reunindo grandes craques do passado desejando boa sorte, esclarecimentos por parte do treinador... E, claro, o que mais nos interessava: a convocação para os primeiros compromissos do vitorioso comandante com o escrete canarinho.

E, francamente, gostei muito da primeira lista de Ancelotti no comando técnico do time da CBF!