Ufa! Saiu a 1ª vitória de Cléber Xavier! Mas o Santos ainda assusta...

Mas é claro que em algum momento sairia a primeira vitória do Peixe sob o comando de Cleber Xavier, não é mesmo?

E ela veio justamente contra o time do… Vitória (!), rival direto da equipe praiana na briga para fugir da degola.

E, de verdade, no momento não importa se o triunfo se deu mesmo com o time não jogando tão bem no Barradão.

Este era um jogo-chave, que se o Santos perdesse já praticamente poderia jogar a toalha.

Por isso devemos exaltar esses valiosos três pontinhos conquistados fora de casa, que valerão ouro lá no final do ano.

Mas é claro que vocês querem saber: e o Neymar, hein?