Péssimo no Brasileiro, logo o São Paulo estará brigando com o Peixe no Z-4

Patinando é até suavizar as tintas. O São Paulo faz um péssimo Brasileirão!

Equipe com mais empates, apenas duas vitórias e agora esta derrota para o caçula da competição.

Em CASA, com quase 31 mil espectadores...

Gabriel, no começo do segundo tempo, marcou o primeiro tento do time do interior paulista.

E a 'Lei do Ex", que nunca falha, aconteceu no final do jogo, quando Reinaldo converteu cobrança de pênalti, ampliando o vexame do outrora Soberano...

Sim, o Tricolor sofreu revés em seus domínios e, continuando assim, logo estará na rabeira do Brasileiro, brigando com o Santos...