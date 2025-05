Empatar com o misto do Timão é um sinal que o Galo não está nada bem...

Perdeu várias chances, incluindo nisso mais uma boa atuação do goleirão Hugo Souza.

Dorival Júnior está preocupado com o Huracán pela Sul-Americana na próxima terça-feira, por isso deixou titulares no banco.

Acabou os utilizando na reta final da partida.

E, olhem...

O Atlético saiu no lucro, pois Lyanco deveria, por segundo amarelo não dado, ter sido expulso ainda na etapa inicial.

De qualquer forma, o que parece claro, é que os dois alvinegros devem, pelo futebol que estão apresentando no momento, ficar mesmo no meio da tabela do Brasileirão.