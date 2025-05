Em novo vexame santista, Neymar não atrapalha, mas também não resolve

CRB 0 (5) x (4) 0 Santos

E não é que o futebol, esse esporte maravilhoso, mais uma vez premiou quem trabalha sério e certo?

Enquanto o Santos segue se arrastando como um zumbi, desorganizado e patético na vice-lanterna da Série A, o CRB, que figura com dignidade no G-4 da Série B foi lá, com humildade, competência e seriedade, e despachou o Peixe da Copa do Brasil nos pênaltis.