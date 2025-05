É injusto cobrar apenas Dorival pelo desempenho do Corinthians

Apesar da classificação para a próxima fase da Copa do Brasil na noite de última quarta-feira (21), diante do Novorizontino, o corintiano anda preocupado com o seu time.

A vitória foi magra, 1 a 0, e só veio no apagar das luzes com o belo gol de Yuri Alberto.

Mas o que deixou a Fiel ressabiada de verdade foi a fraquíssima atuação da equipe de Dorival Júnior contra o nono colocado da Série B do Brasileirão.