Desmoralizado, o VAR corre sério risco no Brasil!

O erro da arbitragem contra o Grêmio na última terça-feira (20) não foi simplesmente o maior da rodada.

Para mim, foi o maior do ano!

Kannemann claramente foi empurrado antes de se chocar muito levemente com o defensor do CSA, e até mesmo uma criança teria validado o legalíssimo gol do Tricolor gaúcho, que levaria a decisão da vaga com o CSA para os pênaltis.