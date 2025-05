Santos agoniza, e Neymar festeja como se nunca tivesse jogado lá

De longe mesmo!

Aquele que já foi o maior clube do mundo acabou de voltar da Série B e, pelo visto, já voltará para a Segundona nesta temporada.

Afinal de contas, não dá para manter o otimismo analisando as nove primeiras rodadas do Brasileiro, que renderam ao Alvinegro praiano apenas cinco pontos, com apenas 18% de aproveitamento.

Uma indecência que já deu toda pinta de que não acabará tão cedo, mesmo com a troca no comando técnico.

De verdade, já deu para sacar que Cleber Xavier, que não tem culpa alguma pela situação do clube, não dará conta do recado...

Mas, para algumas pessoas, parece que está tudo bem.