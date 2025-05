Faltou confiança para o Santos vencer o Corinthians em Itaquera

Mas, quando a bola rolou, o que vimos foi uma situação muito diferente.

O Timão, como tem acontecido nos últimos jogos, teve posse estéril, trocando passes em "U" sem conseguir infiltrar na zaga rival.

Enquanto isso o Santos teve as melhores chances da primeira etapa, a principal delas com Zé Ivaldo, que, livre na pequena área, cabeceou à esquerda do gol defendido por Hugo Souza.

Só que aí no segundo tempo o Corinthians não foi um primor, mas conseguiu se acertar, e com alguma insistência achou seu gol com Yuri Alberto, o Rei dos Clássicos, que anotou o único tento da partida.

E, antes mesmo que o time de Cleber Xavier pudesse buscar o empate, Escobar "inteligentemente" foi expulso e acabou com qualquer chance do clube praiano em Itaquera.

Ou seja, o Santos perdeu uma ENORME chance de vencer o Corinthians na Neo Química Arena nesta tarde.