Pênalti salva o São Paulo de mais um empate e afunda o Grêmio para o Z-4!

São Paulo 2 x 1 Grêmio

O Tricolor Paulista parecia que mais uma vez ficaria no empate e ampliaria seu número de jogos com apenas um pontinho ganho para SETE neste Brasileirão, mas conseguiu uma suada vitória no MorumBIS na noite deste sábado.

No momento em que o São Paulo mais pressionava, no primeiro tempo, e parecia que estava perto de abrir o placar, se descuidou e o Grêmio encaixou um contra-ataque mortal com o chileno Alexander Aravena, que cruzou todo o campo do adversário e, quase sem fôlego, tocou no canto esquerdo de Rafael, que deu impressão de ter caído em câmera lenta. Aí, fica difícil...