Morre Alfredo Mostarda, lendário zagueiro do Palmeiras

Vejam uma imagem de um jogo do Saad contra o Palmeiras no Parque Antártica realizado em 03 de agosto de 1974. O time do ABC atuou de camisa branca. No detalhe, vemos o zagueiro do Verdão Alfredo Mostarda (camisa 6). O duelo terminou empatado em 2 a 2

Seleção Brasileira de masters em 1989 comandada por Alfredo Mostarda. Em pé vemos Renato. Eurico, Figueroa, Carpinelli, Jaime, Carpegiani, Hermes, Ado e Alfredo Mostarda; agachados estão Wilson Carrasco, Cafuringa, Gil, Rivellino, Edu, Romeu e Douglas

Neste encontro de jogadores da Seleção Brasileira de Masters em 1986 vemos Alfredo Mostarda, de camisa azul (primeiro sentado à esquerda), Jaime (em pé, à esquerda, de camisa azul), Romeu Cambalhota (em pé, de camisa branca com detalhes azuis e amarelos), Edu (sentado na ponta da mesa, de camisa branca), Gil (de camisa vermelha, sentado do lado direito da mesa) e Marco Antônio (do lado direito da mesa, de camiseta listrada)