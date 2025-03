De nada adiantará a demissão de Dorival. Não temos jogadores!

Assim como acertei (antes do primeiro jogo da finalíssima do Paulistão Sicredi) que o Corinthians seria o campeão em cima do Palmeiras, também fui certeiro em relação à seleção brasileira.

Disse que seria 2 a 0 para os argentinos, que foram até mais cruéis (na bola) e ganharam por 4 a 1.

Com isso, o Brasil está na vexatória quarta posição nas Eliminatórias, atrás da líder Argentina, do vice-líder Equador e do Uruguai, terceiro colocado.