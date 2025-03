Esqueçam Neymar! O Brasil jogou três Copas 'para ele' e não ganhou nenhuma!

Além de goleador nato, Romário agora tem provado em seu canal no YouTube ser um grande entrevistador.

Já bateu ótimos papos com Ronaldo Fenômeno, Neymar, Bebeto e, agora, conversou longamente com Rodrygo, Raphinha e Endrick.

E, especialmente no "bate-bola" com o ex-Santos que hoje brilha no Real Madrid, o Baixinho questionou se o Brasil teria mais chances do hexa no ano que vem se o time todo jogar para Neymar.