Campeão, G-4 e rebaixamento: meus palpites para o Brasileiro-25

Então confiram abaixo!

Campeão: Flamengo

Aposto no Mengão porque o time de Filipe Luís é o mais equilibrado de nosso País. Deve perder no máximo três partidas na competição, conquistando, assim, o Brasileirão com um pé nas costas.

G-4: Além do Flamengo, vão fechar o seleto grupo Atlético-MG, Palmeiras e... Internacional!

O Atlético-MG de Cuca é um time MUITO confiável; o Palmeiras de Abel, reforçadíssimo, em algum momento pegará no breu; e o Inter de Roger Machado não à toa é o único invicto do Brasil.

Z-4: Ceará, Juventude, Vitória e...Vasco!