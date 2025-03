As minhas notas para a seleção na suada vitória diante da Colômbia

Enfim, uma apresentação satisfatória do atual The Best. Além da jogada do pênalti, seu gol no apagar das luzes calou a boca de seus críticos. Que siga assim também contra a Argentina.

Léo Ortiz: sem nota.

Entrou já no final do duelo e não teve tempo de mostrar seu bom futebol.

Dorival Júnior: Nota 7,5

O time jogou melhor do que vinha atuando. Mas, para mim, a insistência em não colocar Endrick em campo reduz um pouco a sua nota de 7,8 para 7,5.

Pelo lado da Colômbia, quero dar nota para um jogador: Jhon Arias!