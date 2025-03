Conclusões sobre a mais nova pesquisa de torcidas brasileiras

- Palmeiras e São Paulo parece que vão revezar por décadas entre o terceiro e o quarto posto. O lado que estiver ganhando mais, estará na frente.

- A torcida do Vasco, que já foi a terceira do país, segue desidratando. Se as coisas não mudarem em São Januário, outras torcidas superarão a cruzmaltina.

- A torcida gremista, a maior fora do eixo Rio-SP, impressiona. Principalmente se pensarmos que se trata de uma força local, e não nacional.

- Em Minas, o óbvio: a torcida do Galo é muito maior que a do Cruzeiro.

- As torcidas do Sport e do Bahia também impressionam, superando duas dos "grandões" do eixo Rio-SP.

- E no Paraná Coritiba e Athletico-PR precisam ganhar o interior do Estado. Enquanto os paulistas dominarem por lá, as torcidas do Furacão e do Coxa seguirão estagnadas.