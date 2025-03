Palmeiras: pichação dos muros do Allianz é enorme tiro no pé

Os muros do Allianz Parque amanheceram pichados na manhã desta terça-feira (18), dois dias depois da derrota do Palmeiras para o Corinthians por 1 a 0 na primeira partida da final do Paulistão Sicredi.

Uma derrota significativa, é verdade, pois ser derrotado em casa em um duelo de ida nunca é bom sinal.

Mas, honestamente, tenho certa dificuldade para entender todo este drama dos palmeirenses.