O melhor em campo no Dérbi

Yuri Alberto acabou sendo eleito o "craque do jogo" no Dérbi do último domingo, no Allianz.

Pelo belo gol que marcou, não podemos dizer que tenha sido injusta a escolha.

Só que, para mim, três de seus companheiros tiveram atuação mais determinante: Matheuzinho, Carrillo e Angileri foram fantásticos na casa palmeirense.