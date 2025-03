No Corinthians de Memphis, o 'dono do time' é o ótimo André Carillo

Mas a verdade é que a camisa do Alvinegro do Parque São Jorge caiu como uma luva no ÓTIMO André Carillo.

Neste ano, nos momentos mais difíceis, quando o trio Garro, Memphis e Yuri se esconde, Carrillo pega a bola no meio-campo e parece um irmão mais velho jogando bola na rua com a garotada mais nova.

Com toda calma do mundo, carrega a bola, dribla, arma e desarma com autoridade ímpar.

Tem postura de dono do time, e tem jogado para merecer tal posto.

Contra o Palmeiras, o peruano mais uma vez desfilou toda sua classe e habilidade, controlando o meio-campo, sendo a engrenagem da equipe de Ramón Díaz.

Para mim, o grande nome do Corinthians neste Paulistão, desbancando o bom, porém cansado holandês Memphis Depay.