Veja muitas fotos da carreira do querido Salomão Ésper, que nos deixou hoje

Morreu na manhã deste domingo (16), em São Paulo, aos 95 anos, o histórico radialista Salomão Ésper, que construiu praticamente toda a sua carreira na comunicação na Rádio Bandeirantes. A causa da morte ainda não foi informada. De acordo com a BandNews FM, o seu corpo deve ser velado nesta tarde na capital paulista, mas o local ainda não foi confirmado.

Abaixo, confira um resumo da carreira de Salomão, retirado do texto assinado pelo jornalista Sérgio Quintella na seção "Que Fim Levou?":

Aqui em São Paulo, Salomão começou na Rádio Cruzeiro do Sul, em 1948. Quatro anos depois foi para Rádio América, que pertencia ao Grupo Bandeirantes, empresa da qual ocupou o cargo de superintendente por muitos anos. Desde 1978 ele está, juntamente com José Paulo de Andrade, à frente do Jornal da Bandeirantes Gente, da Rádio Bandeirantes AM 840 - FM 90,9 - o sucessor de "O Trabuco", do saudoso Vicente Leporace, falecido em abril do mesmo ano.