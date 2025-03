Corinthians põe o Palmeiras no bolso e uma mão na taça!

E essa foi o resumo da primeira final do Paulistão Sicredi.

Um Verdão para cima com pouca organização, contra um fechado Corinthians contando com dois laterais que, para mim, deveria dividir o prêmio de melhor em campo.

Se de um lado Fabrizio Angileri infernizou a vida do ligeiro e ótimo Estêvão, do outro Matheuzinho, além de fechar a ponta-esquerda palmeirense com autoridade, salvou duas bolas que poderia ser gol do rival.

E, como quem não faz toma, em uma bola despretenciosa Yuri Alberto marcou o único gol da partida, que coloca o Corinthians em enorme vantagem nesta final do Paulistão Sicredi.

É claro que a fatura não está liquidada.

Mas, convenhamos, o Verdão terá que conseguir um desempenho heroico na casa do rival para "roubar" a taça.