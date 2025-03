O apito-amigo mudou de cor e agora é verde!

Confesso que tremi na estreia, mas lá pelos 15 minutos "de jogo" vi um olhar que jamais me esquecerei.

Foi um olhar carinhoso de Carlos Alberto Parreira "dizendo" que eu estava indo bem.

Aí me soltei, porque antes, sendo só de rádio, estava morrendo de medo dele, do Zagallo, do Felipão e do Oswaldo de Oliveira.

E toda vez que vejo as cenas maravilhosas do Parreira sorrindo como um pai nos gols impossíveis do "irresponsável" Ronaldinho Gaúcho na Copa do Mundo de 2002, lembro do olhar positivo que ele me endereçou em dois programas "SuperTécnico" da Band.

Aliás, este programa épico deveria voltar em um de nossos canais como a Band, que deve ter os direitos da marca.

Mas e o Lula, hein?