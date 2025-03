Se o Corinthians perder o Paulistão para o Palmeiras...

O iluminado ano de 2012 parecia ter exorcizado de vez o fantasma da Libertadores que tanto assombrou o Corinthians, principalmente depois dos marcantes fracassos em 1999, 2000, 2003 e 2006.

Os alvinegros sentiram após os dois gols de Emerson Sheik que nunca mais ouviriam dos rivais as já manjadas piadinhas sobre o torneio continental.

Mas o desempenho corintiano na Liberta pós-2012, mesmo contando em muitas das temporadas com times muito fortes, deu motivos de sobra para que os rivais voltassem a pegar no pé do Clube do Parque São Jorge.