Honestamente, o objetivo corintiano hoje em Itaquera é 'cair de pé'

E, seguindo neste pensamento do filho do genial Joelmir, é claro que a gente não pode cravar que o Corinthians já está eliminado da Libertadores da América.

Ora, o time é bom, como já provou em momentos cruciais do fim do ano passado e no início deste ano, e com toda a certeza do mundo pode fazer os 3 a 0 que levam a disputa com o Barcelona do Equador para os pênaltis.

Ou até mesmo conseguir quatro gols de vantagem para se classificar direto.

Mas temos que ser honestos neste momento com os amigos alvinegros.

A chance, hoje, é mínima.

Menor do que 10%.