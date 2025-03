E se o escandaloso pênalti fosse contra o Palmeiras, Abel?

E é EVIDENTE que o Verdão não tem absolutamente culpa alguma pelo que aconteceu no Allianz Parque.

Podemos até dizer que também foi prejudicado, pois poderia muito bem ter conseguido no segundo tempo um gol legal que não colocaria uma mancha na classificação como aconteceu com a grave falha do árbitro.

Mas para mim, o mais decepcionante foi ver Abel Ferreira, um técnico que admiro demais, defendendo a decisão do homem do apito.

"Há um toque claro, há uma obstrução clara com a perna do Arboleda", disparou de forma cínica em sua coletiva pós-jogo.

Só que vocês pararam para pensar que se a penalidade tivesse sido marcada do outro lado Abel faria o maior escândalo da história do futebol paulista?

É triste constatar, mas ontem ficou claro que o treinador português, o grande nome do futebol brasileiro na última década, não se preocupa com uma arbitragem melhor.