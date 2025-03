Santos perde para ele mesmo em Itaquera; e cadê o Neymar?

Fez 1 a 0 com uma pitada de sorte e, ainda no primeiro tempo, podia muito bem ter levado a virada do Santos, que só conseguiu, com Tiquinho Soares, igualar o duelo.

E o começo do segundo tempo também dava pinta de que o Peixe conseguiria pressionar os donos da casa e até buscar a classificação.

Mas a sensação que tive foi de que a equipe de Pedro Caixinha começou a perder a cabeça quando a etapa complementar pegou no breu.

Primeiro, Gil cometeu falta boba em Memphis, que resultou em duas chances para Garro.

Na cobrança do tiro livre, Brazão fez milagre, mas no bate e rebate que seguiu a jogada acabou em belíssimo gol do argentino, no ângulo, em um momento em que o Santos parecia melhor no duelo.

Aí, para quem ainda tinha dúvidas de que o Peixe havia se perdido psicologicamente na partida, Zé Ivaldo deu entrada criminosa em Yuri Alberto e recebeu justíssimo vermelho.