Repórteres que abriram as portas da crônica esportiva para as mulheres

Germana, em 1972 e em 2012

Regiani Ritter nasceu em Ibitinga, no interior paulista, no dia 7 de fevereiro de 1947. Além de ter militado na imprensa esportiva, trabalhou também por muitos anos como atriz na TV e no teatro. Em 1983, convidada por Pedro Luis Paoliello, começou a saga na crônica esportiva na Rádio Gazeta. Foi marcante também na TV Gazeta, com inúmeras participações no "Mesa Redonda".

Nos anos 80, as entrevistas após as partidas ainda eram feitas dentro dos próprios vestiários, e não em salas de imprensa como hoje. Foi o técnico Cilinho, então no São Paulo, quem primeiro ajudou a grande repórter a quebrar barreiras e entrar nestes recintos frequentados apenas por homens. Aqui, ela aparece ao lado de Antônio Carlos e Velloso, pelados, na época do grande Palmeiras dos anos 90. Mesmo com a inusitada situação, o zagueiro está á vontade, mas é nítido o constrangimento do goleiro Velloso