Passou da hora de a CBF dar um basta na Conmebol

Como não chorar junto de Luighi após as covardes ofensas racistas sofridas pelo atacante do Palmeiras no Paraguai, onde o Verdão venceu o Cerro Porteño pela Libertadores sub-20?

E se o nojento crime cometido pelo torcedor COM O FILHO NO COLO desestabiliza até quem não é negro, como este que vos escreve, imagine só o trauma que causa nas pessoas que lamentavelmente durante toda a vida sofrem com esta inaceitável perseguição...

E agora, é claro, a Conmebol, com todo o cinismo do mundo, divulga nota de repúdio rasa, porém muito clara, deixando evidente que a entidade pouco se importa com os crimes cometidos nos estádios sul-americanos e que, como de costume, nenhuma atitude efetiva irá tomar.