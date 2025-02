O motivo que pode ter levado o avassalador Timão a 'murchar'

O Corinthians foi o melhor time do Brasil entre novembro do ano passado e janeiro deste ano.

A arrancada na reta de chegada do Brasileirão foi algo muito fora da curva.

E o começo do Paulistão, mesmo jogando com equipe reservas em determinados jogos, também empolgou, com o Timão garantido o primeiro lugar da classificação-geral do Estadual.