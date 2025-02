É possível se classificar dando vexame? O Corinthians prova que sim!

Uma equipe nível semi-profissional, que seria derrotada com facilidade por qualquer outro clube brasileiro.

Mas o Corinthians tem a dupla Emiliano e Ramón Díaz, que, francamente, tem errado mais do que deveria neste início de temporada e especialmente nesta noite.

Pai e filho demoraram DEMAIS para mexer, colocaram Romero (com todo o respeito) antes do bom Tales Magno e, no finzinho da partida, deixaram o time acéfalo com quatro atacantes e só o Garro (baleado) na armação.

Deram sorte que Yuri Alberto salvou suas peles.

Mas, mesmo assim, considero que o Corinthians, depois de hoje, precisa pensar muito se vale a pena seguir o trabalho com a família Díaz.

Afinal de contas, mesmo com a vaga assegurada, o Corinthians deu enorme vexame hoje.