Palmeiras: o mico, que não veio no campo, acabou vindo nos bastidores

Eles só não contavam com um pequeno detalhe: o fato de que as diretorias, tanto do Palmeiras quanto do Barça, não perceberam que, para concretizar a venda, o atleta teria que voltar do empréstimo ao Bétis.

E, como a janela de transferências na Espanha está fechada, a La Liga não abriu exceção para o retorno do atleta meramente para formalizar a sua venda.

Ou seja, para ter Vitor Roque, o Palmeiras, aparentemente, terá que esperar até o meio do ano.

O que, sem dúvida alguma, foi uma dura derrota para Leila Pereira e seus diretores, que apostaram todas as fichas no camisa 9 revelado pelo Cruzeiro.

Pois é, meus amigos, se o Palmeiras escapou do mico de cair na primeira fase do Paulista, terá que conviver com este enorme papelão protagonizado na frustrada contratação de Vitor Roque.

Opine!