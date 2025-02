O Palmeiras é como cobra, e quando você não mata a cobra no ninho...

Diante do golaço olímpico na vitória por 3 a 0, que ainda contou com duas assistências para Tiquinho Soarez, devemos neste domingo exaltar o extremo talento que este menino tem para jogar bola, principalmente vestindo a camisa do Santos.

Que ele consiga repetir esta partidaça também contra equipes mais fortes.

Corinthians...

O Timão conquistou o posto de líder da classificação-geral do Paulistão, é verdade.

Mas a equipe, que estava devendo uma resposta depois do que aconteceu na Venezuela, jogou muito pouco e ficou apenas com o empate diante do Guarani, que tinha chegado a virar o jogo.

Por isso nem acho exagero afirmar que este é, sim, o pior momento do time de Ramón Díaz nesta temporada, que chega à fase final sem toda aquela confiança acumulada pela boa sequência do final do ano passado e do início deste ano.