Evair, 60 anos: ah, se a seleção atual tivesse um matador como ele...

Evair foi técnico do CRAC, de Catalão, em 2012

Descrição de Mauro Beting para estas quatro imagens: Na festa de apresentação da Bradesco Esportes FM. Com a nata da Sociedade Esportiva Jornalismo com @patrickband Cecchini @evair @simonsamba @paulobonfaoficial. Com @lucabeting @gabriel_beting @thomasbeting @martinbeting no vestiário do Palestra. Comigo na festa popular do centenário do Palestra Italia, na Praça da Sé. Momentos com o Matador que nos deu a vida em 12 de junho de 1993

Descrição de Mauro Beting para estas quatro imagens com Evair: Mas bastava um 12 de junho. Na primeira foto, a página dele no livro oficial do centenário. Ao lado, com Fernando Galuppo, lançando 12 de Junho de 93: O fim do jejum, o início da lenda; abaixo, Evair e Joelmir Beting na primeira gravação do 12 de junho de 1993: O Dia da Paixão Palmeirense. Ao lado, Zinho, @lucabeting @gabriel_beting e outras feras na gravação em 26 de novembro de 2011