Não dá para 'passar pano’ para a campanha do Palmeiras no Paulista

O que importa é que, no momento, o time é o quarto lugar na classificação geral da competição.

E o que tal posição garante ao time do Palestra Itália?

"Apenas" o direito de conseguir disputar as quartas e talvez as semis do Estadual em seu estádio.

O problema é o seguinte: se não conseguir pelo menos o segundo lugar do Grupo D, a quarta posição da classificação-geral valerá tanto quanto o gol de Oscar nos 7 a 1 da Alemanha.

Passou da hora de o mais iludido torcedor palmeirense entender que a primeira fase do Verdão não era contra Santos, São Paulo ou Corinthians.

Era contra, principalmente, dois times da Série C (Ponte e São Bernardo), que enfrentaram exatamente os mesmos rivais do Palestra neste início de ano e que, ainda assim, estão se saindo melhor do que o "Colossal da Barra Funda".