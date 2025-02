Palmeiras sobrevive, mas ainda não melhora sua imagem

Mas não foi nada assim...

Classificação e jogos Paulista

O Verdão saiu atrás, chegou a ser vaiado por sua torcida e conseguiu confirmar a virada apenas no terceiro quarto da partida.

Virada que veio graças aos ótimos Naves (que zagueiro!), Estevão (que golaço) e Luighi.

Ah, se não fosse a base, tão escanteada por Abel em muitos momentos, hein?

Mas não jogou bem, mesmo rondando por muito tempo a área do rival de Ribeirão Preto.

E isso, somado ao fato de que a chance de não conseguir se classificar no Estadual ainda é imensa, fez com que o Verdão não conseguisse limpar sua imagem mesmo com os três pontos somados.