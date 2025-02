São Paulo complica o Palmeiras, mas não tem motivos para comemorar

Afinal de contas, com a vitória, o time campineiro ficou muito próximo da vaga para a segunda fase do Paulistão, deixando o Palmeiras em situação para lá de delicada.

Mas veremos também os mais sensatos tricolores, que saberão que não há como "comemorar" o revés desta noite, no Morumbis.

Por quê?

Ora, porque o time, que já vinha de uma sequência estranhíssima, perdeu grande oportunidade de voltar a embalar em um jogo importante diante da sua torcida.

Além disso, também a derrota colocou Zubeldía em uma corda ainda mais bamba.

E se ele for embora, vocês acham que a diretoria conseguirá achar um técnico para disputar o Paulistão pau a pau com o Corinthians, Santos e os bons times do interior nas finais?