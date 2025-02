Convocar Neymar neste momento seria o maior erro de Dorival na seleção

Bem, e aqui não se trata de informação, mas sim de opinião.

Sinto que Dorival Júnior não cometerá este imenso erro por alguns motivos.

Primeiro que a seleção, que não vive fase confortável nas Eliminatórias, não pode se dar ao luxo de convocar um jogador que tem sofrido até mesmo com a marcação dos mais fracos times do Paulistão.

Imagine só o que a zaga argentina, na ponta dos cascos, faria com ele...

Segundo que seria gigantesca injustiça com os jogadores que sempre sonharam com a chance e que, no momento, podem render muito mais em campo do que o camisa 10.

Por fim, a seleção precisa se concentrar em vencer os duríssimos adversários da Data-Fifa.