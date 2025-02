Está muito claro quem é o responsável pela má fase do Palmeiras

Faz um Paulista tenebroso!

É, de longe, o pior dos quatro grandes na competição (não em pontos, mas em rendimento em campo), correndo sério risco de não avançar para a segunda fase.

E o torcedor mais atento já começa até a se preocupar com a disputa do Super Mundial, no meio do ano.

Bem, mas afinal, quem é o responsável por essa outrora impensável crise no Palestra Itália.

Tem torcedor que aponta Leila Pereira como vilã.

Outros, elegem Anderson Barros, diretor de futebol.