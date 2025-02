Santistas comemoram o Timão ter evitado a vitória da Lusa!

A valente Lusa saiu na frente na etapa inicial com Jajá, mas Matheus Bidu igualou o marcador logo no começo do segundo tempo, com a contribuição do goleirão Rafael Santos.

Mesmo com seu time reserva, o Alvinegro cresceu e não demorou a virar, quando Thalles Magno foi derrubado pelo xará Thales na grande área e a penalidade máxima foi marcada.

O mesmo Talles Magno cobrou e virou o placar.

Mas a Lusa não estava disposta a se entregar, e Maceió arrematou com precisão para fazer 2 a 2.

E a Portuguesa ainda teve uma chance de ouro, quando a trave e Matheus Donelli evitaram o terceiro gol.

A Portuguesa ainda sonha em avançar às quartas de final, mas este empate, com este único pontinho conquistado, pode custar caro na hora "H", quando a 'conta' da primeira fase for fechada.