O Santos precisa de vitórias, e não virar um Harlem Globetrotters

Passeando pelas redes sociais, me deparei com um vídeo de uma página santista com "melhores momentos" do Clássico Alvinegro da última quarta-feira.

Os lances selecionados foram os três belos dribles de Neymar (que não resultaram em absolutamente nada) e o seu chute fraquinho para a fácil defesa de Hugo Souza.

No fim, inacreditavelmente, uma mensagem provocando os corintianos.