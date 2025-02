Que o Santos entenda depressa o que pode esperar de Neymar

Parecem mais interessados em sair na foto do primeiro gol do retorno de Neymar do que vencer as partidas.

Aí, quando ele não está presente, o campo fica mais leve e o Santos consegue "machucar" o rival e não sofrer tanto defensivamente.

E isso precisa ser visto pela comissão técnica e pela diretoria praiana o quanto antes.

Neymar não pode ser tratado como enorme protagonista dos próximos importantes jogos apenas pelo nome e pelo que já apresentou um dia.

A melhor forma de ele ajudar a equipe seria como "cereja do bolo".

Ou seja, entrando já com uns 15 minutos do segundo tempo, com o confronto mais maduro, com os zagueiros rivais mais cansados e podendo encontrar com sua genialidade um companheiro livre para marcar.