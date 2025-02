Jogo contra o Corinthians tem clima de tudo ou nada para Neymar

O Peixe, terceiro colocado do grupo B, precisa da vitória para, dependendo dos resultados, superar Guarani e Portuguesa, que encabeçam a chave.

Só que, mais do que isso, o Alvinegro precisa desesperadamente de uma resposta em campo após tanta euforia pela volta de Neymar.

Fora de forma, como vimos nos jogos contra Botafogo e Novorinzontino, o "Menino da Vila" precisa de qualquer forma dar uma resposta em campo hoje, diante do maior rival do clube do litoral.

Sinto que, se esta resposta não vier hoje, acontecerá natural desmobilização em torno da equipe

O que pode custar a vaga na segunda fase do Paulistão, o que não seria exatamente um vexame, mas que seria extremamente decepcionante.

Então, Neymar, hoje é a sua chance!